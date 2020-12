Il pediatra non poteva consegnare i medicinali, la farmacia neppure. E loro, entrambi bloccati in casa perché positivi Covid, non potevano lasciare l'abitazione. Lo scenario che si prospettava era drammatico: la loro figlia neonata, con la febbre alta, sarebbe rimasta senza farmaci. Fino a quando i genitori non hanno pensato che, forse, qualcuno che avrebbe potuto aiutarli c'era. E così hanno composto il numero del commissariato cittadino. Detto, fatto: dopo poco gli agenti si sono presentati a casa con la preziosa medicina.

È successo la sera della Vigilia di Natale a Torre del Greco, in provincia di Napoli. A raccontare l'episodio è la Questura di Napoli con un post su Facebook in cui sottolinea il motto che contraddistingue la Polizia di Stato: Esserci sempre. Una storia a lieto fine, simile alle altre che si sono verificate nei giorni scorsi: come il 94enne del Bolognese che, solo in casa, ha chiesto compagnia per il brindisi natalizio, o come quando, ad aprile, le forze dell'ordine hanno consegnato a domicilio le pensioni per permettere agli anziani di restare in casa e di non correre il rischio di venire infettati. O, ancora, come quando, sempre ad aprile, gli agenti hanno recapitato una bombola d'ossigeno in casa di una 95enne romana.