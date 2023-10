La trattoria Nennella lascia i Quartieri Spagnoli dopo 74 anni: trasloco in piazza Carità Il nuovo locale – la cui apertura era già stata anticipata mesi fa – sarà l’unico: la trattoria ai Quartieri Spagnoli, attiva dal 1949, chiuderà i battenti quando termineranno i lavori in piazza Carità.

A cura di Valerio Papadia

Era ormai l'inizio dell'anno, lo scorso mese di febbraio, quando la notizia cominciò a circolare: la Trattoria Nennella, storico ristorante dei Quartieri Spagnoli, avrebbe aperto un nuovo locale in piazza Carità, nel cuore di Napoli. Quello che, all'epoca, non era certo, è che il ristorante di nuova apertura sarebbe stato l'unico e che, invece, quello storico, presente in vico Lungo Teatro Nuovo dal 1949, avrebbe chiuso i battenti. Sì perché il ristorante Nennella, il regno della pasta e patate con la provola, dopo 74 anni, lascia i Quartieri Spagnoli per trasferirsi, in via definitiva, in una nuova casa.

A confermarlo sono stati gli stessi proprietari dello storico ristorante napoletano, dove la cucina tradizionale incontra la goliardia e il folklore del popolo partenopeo: apparsa in un video sui social di Andrea Rossi, content creator e personalità del web noto come "Alici come prima", la famiglia titolare della trattoria ha confermato che, una volta ultimati i lavori del nuovo ristorante in piazza Carità, quello ai Quartieri Spagnoli cesserà di esistere. Una esigenza dettato, spiegano, dalla necessità di spazi più grandi, sia per chi nel ristorante ci lavoro, ma soprattutto per i clienti. Ma, assicurano i titolari di Nennella, non cambierà nulla: dal menù, ai prezzi, passando per le tovaglie e, ovviamente, per "l'ammuina" che da sempre contraddistingue il locale.

Dove sorgerà la nuova Trattoria Nennella

Come detto, il nuovo ristorante aprirà i battenti – non c'è ancora una data ufficiale, i lavori sono in corso – in piazza Carità. Precisamente, la nuova Trattoria Nennella si trova al civico 22, proprio accanto a Burger King (che occupa il centro della piazza), dove piazza Carità conduce prima in via Mario Morgantini e poi in via Monteoliveto.