Nelle farmacie in Campania raccolta di medicinali gratis per poveri, Ucraina e Turchia: come donare A Napoli due iniziative: la “settimana della raccolta farmaci” per le famiglie povere e “Un farmaco per tutti” per i Paesi in difficoltà.

A cura di Pierluigi Frattasi

Nelle farmacie in Campania inizia la raccolta dei medicinali gratis da donare alle famiglie povere, ma anche ai Paesi in difficoltà, come la Turchia, colpita dal terremoto, l'Ucraina e lo Sri Lanka. Sono diverse le iniziative in corso in questi giorni, anche a Napoli. Tra queste, la “Settimana della raccolta del farmaco”, organizzata dalla Fondazione Banco Farmaceutico, fino al 13 febbraio prossimo, ma anche “Un farmaco per tutti”, iniziativa, invece, dell'Ordine dei Farmacisti di Napoli.

La settimana della raccolta dei farmaci

Ma come funziona la Settimana della raccolta dei farmaci? Si tratta di una iniziativa che si fa tutti gli anni, organizzata dalla Fondazione Banco Farmaceutico. Per una settimana – fino al 13 febbraio prossimo – nelle farmacie aderenti, si potrà acquistare un farmaco da banco, per il quale non occorre la ricetta medica, e donarlo al Banco Farmaceutico, che avrà i suoi volontari nella farmacia. I medicinali poi saranno distribuiti alle associazioni caritatevoli della zona. Si tratta di farmaci di vari tipi, come per disturbi gastrointestinali, antimicotici topici, antibiotici, antisettici e disinfettanti, antipiretici, preparati per la tosse, antistaminici per uso orale, decongestionanti nasali, anestetici locali. L'anno scorso sono state raccolte in tutt'Italia circa 479mila confezioni.

Come donare farmaci per Ucraina e Turchia

L'iniziativa “Un farmaco per tutti”, invece, organizzata dall'Ordine dei Farmacisti di Napoli, prevede la raccolta di farmaci nelle farmacie che sono poi indirizzati all'Ospedale Annunziata e da qui distribuiti verso alcuni Paesi in difficoltà. Il metodo qui è diverso. Il cittadino dona un farmaco che non gli serve più, il farmacista lo controlla e conferma che sia ancora buono.

Si è appena conclusa la campagna di raccolta farmaci per lo Sri Lanka. Donati farmaci e dispositivi sanitari per un valore di 35mila euro che si aggiungono ai precedenti 70mila euro donati nel mese di ottobre. Nel Paese asiatico c'è una situazione di emergenza economica che incide in modo preponderante sulla richiesta dei farmaci.

L'approvvigionamento dei farmaci al momento non è garantito e resta solo a carico economico della popolazione, che non può permettersi il farmaco e quindi rinuncia alle cure. Gli ospedali sono spesso in deficit, pertanto, quei pochi farmaci che ci sono non sono sufficienti per la richiesta dei pazienti né per portare a termine una terapia. In alcuni casi non la si può proprio iniziare. Le prossime campagne di raccolta saranno per Ucraina e Turchia.