Nella scuola di Napoli tutti i bimbi con le maglie azzurre per la foto ricordo dello Scudetto 2023 L’iniziativa spontanea degli studenti della prima media della scuola IC Savio – Alfieri di Secondigliano. La dirigente scolastica Marianna Guarino a Fanpage.it: “Si sono organizzati tra loro per la foto di classe 2023”

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Scudetto Napoli 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tutti i bimbi a scuola con le maglie azzurre del Calcio Napoli per la foto ricordo dell'anno scolastico 2022-23, quello del possibile terzo scudetto. L'iniziativa spontanea è partita dagli studenti della scuola IC Savio – Alfieri di Secondigliano, quartiere nord di Napoli. Questa mattina i ragazzi della prima classe della scuola secondaria di primo grado (l'ex prima media), si sono presentati in classe all'appuntamento col fotografo per la foto ricordo dell'anno scolastico tutti vestiti con la maglia azzurra del Calcio Napoli. Una manifestazione spontanea di gioia ed entusiasmo per la possibile vittoria del tricolore del Club partenopeo.

La preside a Fanpage.it: "Un'iniziativa spontanea di gioia"

L'iniziativa degli studenti ha fatto sorridere anche i professori, tra i quali non mancano anche quelli di altre fedi calcistiche. "È partito tutto dagli studenti – racconta a Fanpage.it la dirigente scolastica IC Savio – Alfieri, Marianna Guarino – Stamattina era fissato l'appuntamento con il fotografo per scattare come ogni anno la foto ricordo di classe. Alcuni studenti, di propria iniziativa, sono venuti a scuola indossando le maglie azzurre per festeggiare lo scudetto del Napoli. È un evento molto sentito dai giovani, che la vivono con gioia con le loro famiglie. Stamattina è toccato ad una classe prima, si tratta di ragazze e ragazzi di circa 11 anni, ma l'iniziativa ha coinvolto spontaneamente anche gli studenti di altre classi, come le seconde. Si sono messi d'accordo tra loro per presentarsi nello stesso giorno con la maglietta del Napoli per la fotografia di gruppo".

Ieri aveva commosso tutti i tifosi azzurri, invece, la letterina scritta dai bambini di una seconda classe primaria (ex seconda elementare) al preside dell'ICS “Sauro-Errico-Pascoli” per poter festeggiare per il Napoli. "Mi hanno portato la letterina in processione come in Natale in casa Cupiello – ha raccontato il dirigente scolastico Piero De Luca a Fanpage.it – Non potevo dire di no alla loro richiesta".