Nella piazza di spaccio del rione 219, arrestati pusher e vedette. In due percepivano il Reddito di cittadinanza

A cura di Redazione Napoli

Spacciatori di erba e hashish nel rione 219 di Melito, area Nord di Napoli, ma anche percettori del Reddito di cittadinanza: per i due pusher arrestati dai carabinieri insieme ad altre due persone, vedette della piazza di spaccio, vendere droga non era l’unica fonte di sostentamento. Da accertamenti compiuti dai Carabinieri è emerso che nelle loro tasche confluisse puntuale anche la mensilità del Reddito di cittadinanza che ora sarà quindi immediatamente revocato.

Tre pregiudicati e un quarto uomo, incensurato, trasportavano lo stupefacente dal “magazzino” al venditore fino al dettaglio, di cui era incaricato il giovane incensurato. Gli altri due, invece, erano impiegati come sorveglianti: in caso di intervento delle forze dell'ordine avrebbero dovuto dare l'allarme per liquidare l'attività e la droga e svanire nel nulla. Così non è andata, stavolta: sono stati osservati a lungo e per quattro volte sono state monitorate altrettante cessioni di stupefacente. Dopo il quarto scambio i militari sono intervenuti e bloccato i manovali dello spaccio di droga prima che potessero fuggire. Sono ora tutti in carcere, in attesa di giudizio.