Nella nuova giunta di Caserta anche le deleghe alla “Notte” e alla “Follia Creativa”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Si è insediata oggi la nuova giunta comunale di Caserta, presieduta dal sindaco Carlo Marino, al suo secondo mandato. Assegnate anche le singole deleghe, e tra queste sono spuntate anche quelle alla "Notte" ed alla "Follia Creativa", entrambe andate al vicesindaco Emiliano Casale, che ha anche ricevuto le deleghe alla Programmazione dello Sviluppo Produttivo, Suap, Mercati, Eventi, Mobilità, Trasporto Pubblico, Parcheggi e Smart City.

Due deleghe sicuramente sui generis: quella della "Notte" riguarderà de facto la movida, che nel capoluogo casertano ha causato non pochi problemi al punto che il sindaco Marino si era visto costretto a firmare una ordinanza con la quale i locali hanno ricevuto l'obbligo di chiusura alle 00:30 e istituendo il divieto di somministrazione di alimenti e bevande fino alle 8 del mattino, bloccando di fatto anche il lavoro dei bar al mattino presto per le colazioni. Il tutto la morte di un 18enne dopo una rissa degenerata nelle coltellate. L'altra delega invece, quella alla Follia Creativa, riguarderà "una chiamata alle arti in generale, che coinvolga realtà associative e professionisti e chiunque voglia dare un contributo nello sviluppo della creatività in ogni campo", come spiegato dallo stesso Casale.

Queste nel complesso le deleghe assegnate alla giunta comunale di Caserta, guidata dal sindaco Carlo Marino. Completano le nomine Lorenzo Gentile, eletto presidente del Consiglio comunale, mentre i consiglieri Gianluca Iannucci, Raffaele Giovine e Antonio De Lucia entrano a far parte della Commissione Elettorale Comunale.