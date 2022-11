Nel palazzo della 90enne cacciata di casa dagli abusivi altri 16 appartamenti occupati illegalmente A Pizzofalcone, cuore antico di Napoli, la Polizia di Stato ha scoperto altri 16 appartamenti occupati abusivamente nello stesso edificio della ex prof 90enne che si ritrovò la casa occupata da altre persone.

A cura di Valerio Papadia

Potrebbe essere ribattezzato "il palazzo degli abusivi" l'edificio che sorge al numero 35 di via Egiziaca a Pizzofalcone, nel cuore antico di Napoli: qui, nel 2021, molto scalpore fece la storia di una ex professoressa di 90 anni che, uscita per fare visita ad alcuni parenti, si ritrovò la casa occupata (gli abusivi sono poi stati sfrattati nel 2022, ndr). Adesso, in quello stesso edificio, la Polizia di Stato ha scoperto altri 16 appartamenti abusivamente occupati.

Le indagini che hanno portato la Polizia e la Procura di Napoli alla scoperta di ulteriori 16 case occupate abusivamente sono partite proprio a seguito della storia che ha coinvolto l'ex prof 90enne: al termine delle indagini sono state identificate 17 persone, quali occupanti abusivamente i predetti 16 appartamenti, nei confronti delle quali il gip del Tribunale di Napoli ha emesso un decreto di sequestro preventivo finalizzato allo sgombero delle case occupate abusivamente; i 17 soggetti sono indagati per invasione di terreni ed edifici.

La scoperta degli appartamenti occupati abusivamente è stata resa possibile da una complessa e articolata operazione interforze che, ognuno negli ambiti di propria competenza, ha coinvolto gli agenti della Squadra Mobile e quelli del commissariato San Ferdinando, i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Napoli e quelli della compagnia Napoli Centro, i militari della Guardia di Finanza di Napoli e gli agenti dell'Unità Operativa Tutela Patrimonio della Polizia Municipale.