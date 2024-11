video suggerito

Nel filtro dell'aria dell'auto il nascondiglio per i soldi, nel portone invece era sistemata la droga: arrestato Sfuggiva ad un'ordine di carcerazione e aveva trovato ingegnosi modi per occultare droga, cellulare e denaro. Arrestato in un vicolo del quartiere Stella.

A cura di Redazione Napoli

Un anno di carcere per spaccio di droga: ma lui era sparito nel nulla, sfuggendo all'ordine di carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Catanzaro. Giuseppe L., 58 anni, è stato preso a Napoli, dai carabinieri della stazione Stella.

Giorni di appostamenti e servizi di osservazione terminati in queste ore. Il 58enne è finito in manette e deve rispondere anche di altri reati. I carabinieri, infatti, l0 hanno bloccato mentre percorreva vico Fondaco Cavaiole nel quartiere Stella.

Inevitaibile la perquisizione personale e dei luoghi. Nell'auto il primo, singolare, rinvenimento. Nel vano motore, ben sistemati sotto la scatola che solitamente copre il filtro dell'aria i carabinieri hanno trovato una mazzetta di 2.735 euro in contanti e uno smartphone. I controlli sono proseguiti nell’abitazione dell'uomo. In un portone blindato i carabinieri trovano alcune dosi di hashish e cocaina, un coltello intriso di droga e diverso materiale per il confezionamento dei narcotici.