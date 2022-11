Nel centro storico di Napoli 100 nuovi cestini dei rifiuti: saranno installati in due settimane Da questa mattina, il Comune di Napoli sta procedendo all’installazione di 100 nuovi cestini per i rifiuti in tutto il centro storico.

A cura di Valerio Papadia

È partita questa mattina, martedì 8 novembre, l'installazione di 100 nuovi cestini per i rifiuti in tutto il centro storico di Napoli. La misura rientra nel piano strategico per la raccolta ordinaria dei rifiuti annunciato dal Comune di Napoli: proprio in questa ottica, come fa sapere l'amministrazione comunale, si sta procedendo allo spazzamento manuale delle strade sia di mattina che di pomeriggio e si sta provvedendo allo svuotamento dei cestini fino a sei volte al giorno nelle aree più affollate.

I nuovi cestini saranno installati entro due settimane

Nella fattispecie, per quanto riguarda i nuovi cestini, il Comune ha fatto sapere che questi saranno installati entro le prossime due settimane nelle zone più frequentate del centro storico della città: da via Toledo a via dei Tribunali, passando per piazza del Gesù, largo Giusso e piazza Mercato. A tal proposito, inoltre, la II Municipalità (di cui fa parte il centro storico) sta provvedendo a stilare una lista dei luoghi che necessitano dell'installazione di nuovi cestini per i rifiuti.

Ancora prorogata la riattivazione della Ztl in piazza Dante

Per quanto riguarda la viabilità cittadina, invece, è stato prorogato il pre-esercizio della Ztl in piazza Dante fino al 30 novembre. A partire da giovedì 10 novembre, la Ztl sarebbe dovuta entrare definitivamente in funzione, facendo scattare così le multe per i trasgressori; fino alla fine del mese, invece, resta tutto così com'è adesso.