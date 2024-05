video suggerito

Nel centro benessere anche sesso a pagamento, gli annunci anche sui siti di escort La Polizia ha sequestrato un centro benessere di Nocera Inferiore, nel Salernitano; la titolare è stata denunciata per sfruttamento della prostituzione.

A cura di Nico Falco

Il centro benessere sequestrato a Nocera Inferiore (Salerno)

Le prestazioni sessuali a pagamento venivano pubblicizzate anche sui siti Internet specializzati, bastava inserire su Google il numero di telefono indicato sul manifesto e i risultati erano inequivocabili: annunci espliciti di escort, testi che parlavano di servizi extra senza lasciar spazio all'immaginazione e annesso indirizzo dell'attività, qualcuno aveva persino lasciato delle recensioni. Ma la prova che in quel centro benessere di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, oltre ai massaggi venisse anche praticata la prostituzione, è arrivata con l'ispezione della polizia.

Il controllo è scattato dopo gli appostamenti: monitorando gli accessi e i tempi di permanenza, gli agenti del commissariato locale hanno notato che c'era un fitto movimento di persone che entravano e uscivano poco dopo dall'attività, che si trova proprio nel centro di Nocera Inferiore. Sono passati quindi alle verifiche e, all'interno, sono state identificate due donne cinesi, L.W. del 1965 e Y.L., del 1985, che erano in compagnia di due clienti.

Per la struttura è scattato quindi il sequestro, con l'apposizione dei sigilli. Controllando le generalità di L. W., risultata essere la titolare dell'esercizio, è emerso che la donna ha già un precedente di polizia per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione; la 59enne è stata denunciata in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria per lo stesso reato.