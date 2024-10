video suggerito

In giro nel centro di Napoli prende pietre da una busta e le tira sulle automobili Un 44enne è stato arrestato dalla Polizia in via Dei Greci, nel centro di Napoli: aveva uno shopper pieno di sampietrini e li lanciava sui parabrezza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

I poliziotti lo hanno notato mentre, nel centro di Napoli, apparentemente senza alcuna ragione prendeva i sampietrini da una busta di plastica e li tirava sulle automobili parcheggiate. Scena surreale, che gli agenti si sono trovati davanti nel pieno centro cittadino, in via Dei Greci, alle spalle di via Toledo e a poche centinaia di metri sia da piazza Municipio sia dalla sede della Questura di Napoli. A finire in manette, bloccato con difficoltà, un 44enne bulgaro, che è risultato avere precedenti di polizia; l'uomo è accusato di lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato di beni pubblici.

L'intervento delle forze dell'ordine nella mattinata di oggi, 18 ottobre. Gli agenti del III Nucleo Ordine Pubblico, impegnati nei servizi di vigilanza in via Dei Greci, lo hanno visto prendere le pietre dallo shopper e scagliarle sui parabrezza delle automobili, tra cui anche alcune automobili della Polizia di Stato, spaccando i vetri; si sono avvicinati e hanno tentato di riportarlo alla calma ma l'uomo, in evidente stato di agitazione, non ne ha voluto sapere e ha continuato a tirare pietre.

È stato bloccato grazie al supporto dei Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e portato negli uffici di polizia. Nemmeno allora si è però calmato, anche lì si è mostrato aggressivo e si è scagliato contro gli agenti ed è stato quindi arrestato.