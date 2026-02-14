napoli
video suggerito
video suggerito

Nel Casertano la discarica delle auto rubate: le carcasse tra spazzatura e amianto

I carabinieri hanno sequestrato un’area di circa 2mila metri quadrati, trasformata in discarica; tra rifiuti di ogni genere, anche parti di auto rubate nelle scorse settimane.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Nico Falco
0 CONDIVISIONI
L’intervento dei carabinieri a Castel Volturno (Caserta)
L’intervento dei carabinieri a Castel Volturno (Caserta)

Una delle auto era stata rubata a Pozzuoli a dicembre, un'altra era scomparsa a fine gennaio: entrambe erano finite in un terreno abbandonato a Castel Volturno, insieme a decine di altre carcasse, a spazzatura e amianto. Una discarica a cielo aperto, sicuramente punto di riferimento per una banda di ladri d'auto, quella scoperta dai carabinieri nel comune del Casertano: duemila metri quadrati dove era stato abbandonato di tutto, anche rifiuti pericolosi.

L'area, di proprietà demaniale, è stata individuata ieri mattina, 13 febbraio, in località La Piana dai carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere. Che non si trattasse di una semplice discarica è stato subito evidente: insieme a materiali di risulta di vario genere, i militari hanno trovato anche un'infinità di carcasse e rottami d'auto. Così come è stato chiaro che non fosse nemmeno il deposito abusivo di uno "sfasciacarrozze": diversi pezzi di veicoli erano in buono stato.

Esaminando alcuni dei pezzi, i militari sono riusciti a ricostruirne la provenienza: alcune parti provenivano da una Mercedes rubata il 12 dicembre a Pozzuoli (Napoli), un telaio invece risultava appartenere a un'auto il cui furto era stato denunciato il 27 gennaio, quindi una manciata di giorni prima del ritrovamento. Nel corso dell'intervento i carabinieri hanno sottoposto a sequestro anche rifiuti speciali pericolosi, tra cui circa 100 lastre di amianto, probabilmente provenienti da lavori edili e scaricate illegalmente nel terreno. L'intera area è stata affidata in custodia al Comandante della Polizia Locale di Castel Volturno e sono in corso accertamenti per risalire all'identità di chi la utilizzava.

Caserta
Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Per il Monaldi il bimbo resta trapiantabile. Il Bambino Gesu dice no all'intervento bis
L'inchiesta: le domande e le analisi di due procure e dei carabinieri su cosa è accaduto
L'ospedale Monaldi di Napoli non è d'accordo: resta trapiantabile e in lista per un altro cuore
Il cardiochirurgo spiega come si decide se un paziente è trapiantabile o meno
Come il bambino è mantenuto in vita: cos'è l'ECMO
Parla il medico: "I medici non avevano altra scelta, il bimbo sarebbe morto"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views