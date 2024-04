Nel carcere di Secondigliano coltelli e telefonini: “Regolamento di conti tra clan”

Potrebbe avere fermato una carneficina la perquisizione della Polizia Penitenziaria nel reparto di Alta Sicurezza del carcere di Secondigliano, a Napoli: oltre a telefonini e abiti di marca, infatti, sono stati rinvenuti anche diversi coltelli, che secondo il Sappe sarebbero stati probabilmente utilizzati per un regolamento di conti tra affiliati a clan rivali o per una rivolta con sequestro del personale.

Le operazioni, cominciate ieri sera nel reparto detentivo Ionio, II sezione, sono cominciate ieri sera e si sono concluse a notte inoltrata. Sotto chiave sono finiti diversi telefoni cellulari, alcuni erano nascosti negli spazi comuni e altri sono stati trovati invece nelle celle dei detenuti. Secondo quanto fa sapere il sindacato, gli apparecchi sequestrati sarebbero almeno una ventina, tra cui smartphone di ultima generazione; sarebbero inoltre stati rinvenuti 6/7 coltelli "a molletta", con lame tra i 13 e i 16 centimetri, dell'hashish e scarpe e giubbini firmati e di valore.

L'aspetto maggiormente preoccupante, riferisce il Sappe, è il ritrovamento delle armi. Si legge in una nota, a firma del segretario regionale Tiziana Guacci:

Luigi Castaldo, segretario regionale CON.SI.PE Campania, sottolineando l'importanza dell'operazione, ricorda la carenza di organico e di risorse che affligge la Polizia Penitenziaria:

La sicurezza è sinonimo di investimento su risorse umane e strutturali, servono in Campania oltre 1000 poliziotti penitenziari per compensare gli attuali carichi di lavoro e serve strumentazione idonea a schermare i penitenziari, tipo jammer, come asserito in più occasioni dal procuratore di Napoli, Nicola Gratteri.