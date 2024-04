video suggerito

Arrestato Vincenzo Rispoli, fratello di Tina: è accusato di maltrattamenti a familiari Il fratello di Tina Rispoli è stato arrestato a Secondigliano; l'uomo è stato portato in carcere, nei prossimi giorni ci sarà l'udienza di convalida.

A cura di Nico Falco

Vincenzo Rispoli

Vincenzo Rispoli, detto "‘o Boxer", fratello di Tina Rispoli, è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Secondigliano, periferia Nord di Napoli: l'uomo, già indicato dall'Antimafia come ai vertici di un gruppo malavitoso legato al clan Di Lauro, a quanto apprende Fanpage.it è stato bloccato mentre cercava di entrare in un edificio dopo aver danneggiato l'ingresso del palazzo con una mazza; è accusato di maltrattamenti ai danni di familiari.

L'intervento nel pomeriggio di ieri, 12 aprile; gli agenti del commissariato di Secondigliano sono intervenuti col supporto dei carabinieri a seguito di una segnalazione di danneggiamento in corso; arrivati sul posto, in una delle traverse del corso Secondigliano, hanno identificato Rispoli. L'uomo avrebbe danneggiato anche la porta di una abitazione. È stato portato nel carcere di Poggioreale, nei prossimi giorni ci sarà l'udienza di convalida.

Un altro fratello di Rispoli, Raffaele, è stato arrestato nel blitz contro il clan Di Lauro: per gli inquirenti è tra i principali collaboratori del boss Vincenzo Di Lauro e sarebbe stato il suo riferimento nell'affare della fabbrica di sigarette clandestina aperta ad Acerra (e subito sequestrata dalla Guardia di Finanza), frutto di una collaborazione del clan di via Cupa dell'Arco con un gruppo malavitoso bulgaro.

In quel blitz finirono in manette anche Tina Rispoli e il marito, il cantante neomelodico Tony Colombo, accusati di avere finanziato le attività lecite e illecite del clan Di Lauro; di recente la cassazione ha rigettato il ricorso degli avvocati, confermando il carcere per entrambi in attesa del processo.