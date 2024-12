video suggerito

Natale 2024, a Napoli quest’anno gli alberi “anti cippo”: niente legno, solo metallo e plastica A Napoli gli alberi di Natale realizzati in metallo e plastica, niente legno: l’idea per “scoraggiare” anche i furti degli arbusti per i falò di Sant’Antonio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

A Napoli arrivano gli alberi di Natale "anti-cippo": addio, dunque, al legno in favore di metallo e plastico. Di fatto, una misura per scoraggiare la triste tradizioni del furto degli alberi di Natale che tutti gli anni vengono presi di mira da chi vede in essi, più che un simbolo delle feste, una facile fonte di legno in vista dei cippi di Sant'Antonio, che si svolgono il 13 gennaio e che vedono i grandi falò nei quartieri del Centro Storico di Napoli, spesso pericolosi anche per residenti e passanti.

E invece quest'anno i furti non potranno avvenire per un semplice motivo: gli alberi non sono appunto più fatti di legno. Una scelta "smart" nel senso più letterale del termine, che permetterà dunque due risultati: sia rispettare la tradizione, che vuole l'albero di Natale nelle principali piazze cittadine, e togliere l'opportunità a chi invece li prende di mira per farli a pezzi e trasformarli in un cumulo di cenere facendone cippi.

Il primo albero di Natale è quello di piazza Garibaldi: alto 15 metri, e visibile dall'intero piazzale fino al corso Umberto I. L'altro si trova invece in piazza Municipio, poco distante da Tu sì na cosa grande, la scultura del Pulcinella di Pesce che resterà installato fino al 19 dicembre, per poi lasciare la piazza solo al grande albero. Accese anche le luminaria in via Toledo, ma anche sulla collina del Vomero, in via Scarlatti e via Giordano, mentre nei prossimi giorni saranno accesi anche in via Nazionale, corso Garibaldi, via Firenze, piazza Salerno al Centro Direzionale, via Alessio Mazzocchi, via Colonnello Lahalle, via Cesare Rosaroll e via Tribunali, ovvero in tutto il Centro Storico.