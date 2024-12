Napoli, accese le luminarie di Natale 2024 in via Toledo e l’albero di piazza Garibaldi

video suggerito

A cura di Redazione Napoli

Napoli s'illumina a per il Natale 2024: già nel giorno della finale di X-Factor in piazza Plebiscito le luminarie di via Toledo facevano bella mostra: stella cometa di color rosso con inserti bianchi lungo la strada principale di Napoli, quella dello "struscio" brulicante di migliaia di turisti che si fermano ormai a tappe per assaggiare anche sfogliatelle e pizza fritta o a portafogli.

Luminarie accese in via Toledo, dunque, ma non solo: oggi acceso anche il grosso albero di Natale di piazza Garibaldi, davanti alla stazione centrale di Napoli: alto 15 metri, è visibile da ogni angolo della piazza e da corso Umberto I; le luminarie saranno sistemate in via Nazionale, corso Garibaldi, via Firenze, piazza Salerno al Centro Direzionale, via Alessio Mazzocchi, via colonnello Lahalle, via Cesare Rosaroll e via Tribunali. L'iniziativa rientra nel progetto di co-gestione pubblico-privato avviato circa un mese fa e denominato "La Bella Piazza" ed è stata decisa dall'Amministrazione Comunale d'intesa con l'assessore al Turismo e Attività produttive Teresa Armato e i presidenti delle Municipalità seconda e quarta. All'interno della Stazione Centrale, invece, c'è l'albero dei desideri, quello su cui molti viaggiatori in partenza o in arrivo all'ombra del Vesuvio, infilano foglietti coi desideri e i buoni propositi per l'anno che verrà.

Tutti gli alberi di Natale comunali hanno una particolarità: non sono più fatti di legno. Motivo? Evitare di alimentare il malcostume del furto degli alberi per i Cippi di Sant'Antonio a gennaio.