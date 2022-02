Napoli, wc rovesciati in strada per occupare le strisce blu al Centro Direzionale La denuncia dei cittadini: “Wc per occupare le strisce blu e sottrarre posti auto”

A cura di Pierluigi Frattasi

Le foto pubblicate sul gruppo Facebook Cittadinanza Attiva in Difesa di Napoli "Lucio Mauro"

Wc rovesciati in strada per occupare le strisce blu per la sosta delle auto al Centro Direzionale di Napoli. L'episodio avvenuto in via Bari. È quanto denunciato sul gruppo Cittadinanza Attiva in Difesa di Napoli “Lucio Mauro”. Le foto pubblicate nella giornata di ieri, 23 febbraio 2022. “Ci troviamo in via Bari, Napoli – scrive una utente – di fronte a uno degli ingressi del centro direzionale. Ecco che appare in tutta la sua forza metaforica questa "installazione di arte contemporanea on the road": tavole alla base del marciapiede, con due coni gialli, ma , colpo del genio artistico dello sconosciuto autore, due water capovolti, completi di tubo fecale”.

“Queste foto – aggiunge l'utente che risiede in un altro Comune – valgono come segnalazione per questo gruppo di Cittadini attivi: credo che sia proprio il caso che qualcuno si attivi per segnalare alle autorità competenti quest'atto di protervia e di abuso sulla pubblica strada , intanto perché sottrae dei posti auto, poi perché quei gabinetti non si possono guardare, sono rivoltanti, pericolosi e offensivi per la dignità dei cittadini”.

A Napoli sedie e bidoni usati per occupare i posti auto

Troppo spesso a Napoli vengono utilizzati diversi mezzi, come sedie, fioriere e anche bidoni dei rifiuti o cassonetti della spazzatura per occupare i posti auto sulle strisce blu a rotazione, che sono di proprietà del Comune di Napoli, ma gestita dall'Anm. Chi prova a liberare questi spazi rischia pesanti ritorsioni. Finora, però, non si erano mai visti dei water utilizzati per questo scopo. Si tratta, ovviamente, di una pratica illegale, perché sottrae spazi pubblici a tutti i cittadini, oltre a privare il Comune e l'azienda dei trasporti di entrate dalla sosta.