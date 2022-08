Napoli vista dallo spazio: lo scatto di Samantha Cristoforetti dalla Stazione Spaziale Samantha Cristoforetti ha diffuso due foto di Napoli scattate a bordo della Stazione Spaziale Internazionale: “Comme è bella ‘a città ‘e Pullecenella”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Napoli dallo spazio. Foto / Samantha Cristoforetti

Uno scatto dallo spazio, e Napoli si mostra ancora più bella: l'ha immortalata Samantha Cristoforetti, l'astronauta attualmente in missione con l'Agenzia Spaziale Europea (ESA) e che in questi giorni si trova a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Spesso gli astronauti approfittano di queste missioni per condividere sui social immagini spettacolari della Terra, soprattutto di notte quando le luci artificiali "disegnano" nazioni e città.

Stavolta è toccato a Napoli, particolarmente accattivante anche per il "buco nero" rappresentato dal Vesuvio di notte (l'assenza di luci, rispetto a Napoli e provincia, è evidente). "Comme è bella, comme è bella, ‘a città ‘e Pullecenella", ha scherzato l'astronauta trentina pubblicando le foto su Twitter. Cristoforetti che del resto conosce bene Napoli e dintorni: nel 2001 infatti iniziò la sua carriera di pilota militare venendo ammessa all'Accademia Aeronautica di Pozzuoli, e nei tre anni successivi ottenne la laurea triennale, con tesi discussa nell'ottobre 2004, in Scienze Aeronautiche presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università Federico II di Napoli con 110/110 e lode.

Un legame, dunque, molto stretto quello tra Cristoforetti e Napoli: e lei ha voluto in qualche modo omaggiarlo con due splendidi scatti: il primo che ritrae Napoli in piena notte, con le luci che illuminano la città e la provincia, con un particolare effetto ottico attorno al Vesuvio; il secondo, invece, con Napoli vista di giorno, sullo sfondo del mare azzurro, pieno di navi ben visibili anche dallo spazio, e qualche nuvola di passaggio sul Vesuvio.