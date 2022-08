A Napoli virus colpisce bimbi piccoli: febbre alta per 5 giorni, ma non è Covid Il primario del Pronto Soccorso del Santobono, Vincenzo Tipo, a Fanpage.it: “Forma virale insolita, ma non è preoccupante. Va segnalata al pediatra”

A cura di Pierluigi Frattasi

A Napoli registrati diversi casi di bambini piccoli colpiti da febbre alta, anche a 39-40 gradi centigradi, che non scende facilmente anche con gli anti-piretici e che persiste per 4-5 giorni e poi va via. Ma non è Covid. Molti genitori preoccupati hanno eseguito i tamponi sui loro figli, che sono risultati negativi. Ma non c'è da preoccuparsi, come spiegato dall'Ospedale Pediatrico Santobono a Fanpage.it, si tratta di una “forma virale insolita per il periodo, che non è Covid. Va segnalato il caso al pediatra e fatto comunque il tampone anti-Covid19”.

Il Santobono: "Forma virale insolita, ma non è preoccupante"

“Questa situazione – spiega a Fanpage.it il dottor Vincenzo Tipo, primario del Pronto Soccorso dell'Ospedale Santobono – è stata riscontrata più ad inizio mese e si è protratta fino al ferragosto”. Si tratta di “forme virali, generalmente insolite per il periodo, che non hanno nulla a che vedere col Covid. Sintomi impegnativi ma che vanno, generalmente, in risoluzione in 4-5 giorni con terapia sintomatica. Tutto questo, al momento, sembra essere rientrato. Almeno dal nostro punto di osservazione”.

"Chiamare il pediatra, il tampone va fatto"

Non c'è da preoccuparsi, quindi, conferma il primario a Fanpage.it, che però invita comunque “a fare il tampone per il Covid”. Un modo per essere sicuri che non si tratti di contagio da pandemia, che colpisce anche i bambini piccoli, a seguito del quale poi vanno attivati i relativi protocolli. Le mamme e i papà, quindi, possono stare tranquilli. I consigli da seguire in questo caso sono quelli “soliti di tutte le epidemie virali: trattare i sintomi, non preoccuparsi, rivolgersi al pediatra per il monitoraggio clinico”.