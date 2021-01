Ancora violenza in un ospedale napoletano: questa volta, teatro dell'aggressione è il Pellegrini, nosocomio del centro storico del capoluogo campano. Come mostra un video pubblicato su Facebook dal consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, una guardia giurata in servizio al Pronto Soccorso dell'ospedale napoletano è stata presa a calci da un uomo, che si è scagliato con violenza contro di lui. La violenza si è verificata, come rende noto Borrelli, lo scorso 17 dicembre: da quanto si apprende, il vigilante stava contingentando gli accessi al Pronto Soccorso del Pellegrini, come prevedono le norme di sicurezza scattate a causa della pandemia di Coronavirus.

"Abbiamo consegnato il filmato alle forze dell’ordine per capire se l’aggressore sia stato già individuato, fermato e denunciato. Piena solidarietà alla vigilante aggredito e a tutta la categoria però è palese che i pronto soccorso vanno presidiati perennemente dalle forze dell’ordine, la violenza va tenuta fuori dagli ospedali" ha dichiarato il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli a corredo delle immagini.

Un altro episodio di violenza ai danni delle guardie giurate, che ha come teatro l'ospedale Pellegrini, si è verificato soltanto nella tarda serata di ieri. Da quanto si apprende, intorno alle 22, due uomini, a bordo di uno scooter e a volto coperto, sono arrivati nel nosocomio della Pignasecca e hanno aggredito i due vigilanti che si trovavano in servizio in quel momento: poi, sotto la minaccia di un'arma da fuoco, gli hanno intimato di consegnargli le loro pistole. Le guardie giurate hanno obbedito e i due malviventi si sono così dileguati. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato.