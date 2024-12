video suggerito

Napoli vandalizzato il circolo del Pd, insulti contro Elly Schlein. È il secondo caso in città Insulti contro Schlein e frasi pro Palestina sul portone d’ingresso della storica sezione Dem della Cesarea a Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

"Un altro circolo del Partito Democratico di Napoli, il "Lenuccia Cerasuolo" in via Salvator Rosa nel quartiere Avvocata, è stato oggetto di atti vandalici". Lo denuncia, in una nota, Gennaro Acampora, capogruppo per il Partito Democratico nel consiglio comunale di Napoli, che spiega: "sulla porta d'ingresso si leggono epiteti vergognosi nei confronti della nostra segretaria Elly Schlein, così come nei confronti di un'intera comunità cui va tutta la mia solidarietà, una comunità che lavora per la pace ma senza posizioni ideologiche. È l'ennesimo segnale di una deriva che vede nel dissenso civile e nel confronto serio un fastidio, un ostacolo e non un elemento di ricchezza".

Il circolo della Cesarea è una delle sezioni storiche del partito progressista italiano. È il secondo ad essere vandalizzato quest'anno, quello di San Lorenzo nella centralissima via Domenico Cirillo, a due passi da via Foria.

Al circolo dell'Avvocata con lo spray sul portoncino d'ingresso insulti contro la segretaria Dem, la cifra 1312, acronimo di All cops are bastards ("tutti i poliziotti sono bastardi"), il classico simbolo della saetta che rompe il cerchio, spesso usato nell'ambito dei centri sociali di sinistra e tra le altre le scritte «Pd Merda» e «Free Palestine». Sul fatto indaga la Digos della Questura di Napoli.«Un gesto che parla di paura delle idee e disprezzo del confronto. Noi continueremo a esserci, sul territorio e fra le persone, con più determinazione di prima». Lo scrive su X la senatrice napoletana del Pd, Valeria Valente.