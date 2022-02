Napoli, uccide la madre a suon di pugni in faccia: giovane arrestato a Materdei Il delitto si è verificato lo scorso 14 febbraio, ma è stato reso noto soltanto oggi: in manette, per l’omicidio della madre, è finito un giovane originario dello Sri Lanka.

A cura di Valerio Papadia

Un omicidio efferato quello che è andato in scena nel cuore di Napoli lo scorso 14 febbraio, giorno di San Valentino, ma che le autorità hanno reso noto soltanto oggi: un giovane originario dello Sri Lanka ha ucciso la madre colpendola ripetutamente con dei pugni al volto. Lo scorso 14 febbraio, come detto, alcuni agenti del commissariato Dante della Polizia di Stato sono intervenuti in un appartamento al piano terra di un palazzo in vico Paradiso alla Salute, quartiere Materdei, nel centro della città: qui, in camera da letto, i poliziotti hanno trovato il cadavere della donna, che presentava diversi ematomi in volto.

Nello stesso appartamento, gli inquirenti hanno rintracciato anche il figlio della vittima: dal suo racconto è emerso che, poco prima del loro arrivo, lui e la madre avessero avuto una lite, al culmine della quale lui l'aveva ripetutamente colpita con pugni al volto. Sulla base degli elementi emersi dalle investigazioni, dal racconto fornito da alcuni parenti e da quanto raccontato dal figlio stesso, per il giovane è stato emesso un decreto di fermo per omicidio. Lo scorso 16 febbraio, il gip del Tribunale di Napoli ha convalidato il fermo e per l'assassino è stata disposta la custodia cautelare in carcere.