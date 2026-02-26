Napoli, trovate 2.500 paia di scarpe di alta moda rubate: erano nascoste in un furgone e in un deposito

Le scarpe rubate sequestrate a San Pietro a Patierno

Una vasta operazione, cosiddetta "Alto Impatto", è andata in scena a San Pietro a Patierno, quartiere della periferia settentrionale di Napoli, e ha visto impegnati gli agenti della Polizia di Stato, i carabinieri, nonché gli agenti delle unità operative Secondigliano e Tutela Edilizia e Patrimonio della Polizia Locale. Innanzitutto, i controlli nel quartiere hanno permesso di scoprire che alcuni immobili di proprietà pubblica erano stati trasformati in abitazioni private: pertanto, due persone sono state denunciate. I due soggetti devono rispondere anche degli interventi edilizi abusivi realizzati per trasformare un locale adibito a garage in un vero e proprio appartamento. Nel corso dei controlli, inoltre, sono stati scoperti anche quattro allacci abusivi alla rete elettrica e un allaccio abusivo alla rete idrica.

Nel corso dell'operazione sono stati effettuati anche controlli in strada: rimossi 20 scooter e 30 automobili in stato di abbandono. Inoltre, gli operatori hanno individuato, parcheggiato in strada, un furgone che è poi risultato essere stato rubato: al suo interno sono stati rinvenuti 500 scatoloni contenenti scarpe di noti marchi di alta moda, risultate anch'esse provento di furto. Gli operatori hanno approfondito il controllo e, ispezionando un deposito abusivo poco distante, hanno rinvenuto altre 2mila paia di scarpe della stessa tipologia di quelle rinvenute nel furgone. La merce è stata sequestrata e affidata a un custode giudiziario; per questo episodio si procede per il reato di ricettazione.