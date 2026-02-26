napoli
video suggerito
video suggerito

Napoli, trovate 2.500 paia di scarpe di alta moda rubate: erano nascoste in un furgone e in un deposito

Operazione delle forze dell’ordine a San Pietro a Patierno, quartiere della periferia settentrionale di Napoli: scoperti anche immobili pubblici occupati abusivamente e allacci abusivi alla rete elettrica e idrica.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Valerio Papadia
0 CONDIVISIONI
Le scarpe rubate sequestrate a San Pietro a Patierno
Le scarpe rubate sequestrate a San Pietro a Patierno

Una vasta operazione, cosiddetta "Alto Impatto", è andata in scena a San Pietro a Patierno, quartiere della periferia settentrionale di Napoli, e ha visto impegnati gli agenti della Polizia di Stato, i carabinieri, nonché gli agenti delle unità operative Secondigliano e Tutela Edilizia e Patrimonio della Polizia Locale. Innanzitutto, i controlli nel quartiere hanno permesso di scoprire che alcuni immobili di proprietà pubblica erano stati trasformati in abitazioni private: pertanto, due persone sono state denunciate. I due soggetti devono rispondere anche degli interventi edilizi abusivi realizzati per trasformare un locale adibito a garage in un vero e proprio appartamento. Nel corso dei controlli, inoltre, sono stati scoperti anche quattro allacci abusivi alla rete elettrica e un allaccio abusivo alla rete idrica.

Nel corso dell'operazione sono stati effettuati anche controlli in strada: rimossi 20 scooter e 30 automobili in stato di abbandono. Inoltre, gli operatori hanno individuato, parcheggiato in strada, un furgone che è poi risultato essere stato rubato: al suo interno sono stati rinvenuti 500 scatoloni contenenti scarpe di noti marchi di alta moda, risultate anch'esse provento di furto. Gli operatori hanno approfondito il controllo e, ispezionando un deposito abusivo poco distante, hanno rinvenuto altre 2mila paia di scarpe della stessa tipologia di quelle rinvenute nel furgone. La merce è stata sequestrata e affidata a un custode giudiziario; per questo episodio si procede per il reato di ricettazione.

Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
"Il cuore di Domenico rimosso 4 minuti prima dell'arrivo dell'organo da trapiantare"
"Abbiamo provato a scongelare il cuore con l'acqua": parlano i 3 infermieri presenti al trapianto di Domenico
Slittano i funerali, l'avvocato: "Non troviamo un cardiochirurgo che voglia fare il perito"
La storia del piccolo Claudio, morto nel 2023 al Monaldi: "Per noi quell'ospedale era un'eccellenza"
Parla il papà di Domenico, il bimbo morto dopo il trapianto: "Sentivo che sarebbe finita male"
Chi sono i sette medici al momento indagati per la morte di Domenico
Trapianto fallito al Monaldi: il contenitore usato per trasportare il cuore per Domenico Caliendo
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views