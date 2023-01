Napoli, tre minori feriti a coltellate tra Vomero, Ponticelli e Centro Storico Tre minori tra i 13 e i 14 anni sono rimasti feriti nel sabato sera appena trascorso: tutti accoltellati da coetanei tra Ponticelli, Centro e Vomero.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sabato sera con tre minori accoltellati a Napoli: tre diversi episodi capitati in altrettante zone diverse della città, ma che fanno tornare in auge lo spinoso problema delle armi bianche che girano indisturbate tra i più giovani. Gli episodi si sono verificati a Ponticelli, in via Salvator Rosa al centro storico, e al Vomero. Tutte le vittime hanno tra i 13 e i 14 anni, e sarebbero stati colpiti da coetanei, in circostanze tutte da chiarire. Nessuno di loro, fortunatamente, è in pericolo di vita: se la caveranno tutti con sette, dieci e quindici giorni di prognosi.

L'accoltellamento a Ponticelli

Il primo episodio di violenza si è verificato poco prima delle 20, nel quartiere di Ponticelli: un 13enne, in maniera ancora tutta da accertare, è stato ferito da una coltellata alla gamba. Non è chiaro come si sia verificato l'evento: il giovane ha spiegato di essersi accorto della ferita mentre era in strada: a quel punto, assieme ai genitori, è arrivato alla Clinica Villa Betania, dove i medici lo hanno curato. Se la caverà con sette giorni di prognosi: è stato lo stesso personale della clinica ad allertare i carabinieri, che sono arrivati nel pronto soccorso poco dopo.

A via Salvator Rosa un 14enne salvato dal padre

Il secondo accoltellamento si è verificato attorno alle 20 al Centro Storico, nel quartiere dell'Avvocata: un 14enne sarebbe stato prima accerchiato e poi accoltellato da alcuni coetanei, per motivi ignoti. Colpito all'addome, sarebbe stato poi trascinato su via Salvator Rosa per diversi metri, finché l'intervento del padre della vittima non ha evitato il peggio. Portato in ospedale, è stato giudicato guaribile in quindici giorni: i carabinieri stanno vagliando il racconto del giovane, cercando anche di chiarire la dinamica dei fatti e dare un nome e un volto ai responsabili.

Al Vomero un terzo ferito nel Parco Viviani

Il terzo caso è avvenuto invece al Vomero, presso il parco Raffaele Viviani di via Girolamo Santacroce. Qui, un altro 13enne è rimasto ferito da un'arma da taglio, colpito forse da un coetaneo. Il giovane è stato accompagnato all'ospedale Pellegrini attorno alle 23.25 circa, dove sono arrivati anche i carabinieri. Se la caverà con dieci giorni di prognosi, ma la dinamica dei fatti è ancora tutta da chiarire. Non è stato escluso da parte dei carabinieri un possibile uso incauto di una lama.