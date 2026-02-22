napoli
video suggerito
video suggerito

Napoli, tre minorenni sorpresi in auto con attrezzi per rubare: al volante c’è un 14enne

Il 14enne alla guida dell’auto e gli altri due minorenni che si trovavano con lui, entrambi 17enni, sono stati denunciati dai carabinieri.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Valerio Papadia
0 CONDIVISIONI
Immagine

Non arriva nemmeno a 50 anni la somma delle età dei tre minorenni denunciati questa notte a Napoli dai carabinieri: si tratta di due 17enni e addirittura un 14enne, che era alla guida dell'auto sulla quale i tre sono stati sorpresi. Nella fattispecie, in via San Rocco, in zona San Carlo all'Arena, i carabinieri della stazione di Capodimonte, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato una Fiat Panda con alla guida un ragazzo che, anche a prima vista, sembrava troppo giovane. I militari dell'Arma hanno così imposto l'alt, al quale i tre giovanissimi hanno risposto che non stavano facendo nulla di male.

Dopo aver accertato l'età del minore che si trovava alla guida, i carabinieri hanno spiegato al gruppetto che guidare a 14 anni è reato. Inoltre, durante la perquisizione della vettura, i militari dell'Arma hanno scoperto due centraline elettroniche alterate, di quelle utilizzate per forzare le difese tecnologiche delle auto di ultima generazione e rubarle. Così, dopo le formalità di rito, tutti e tre i minorenni sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate; il 14enne, inoltre, è stato denunciato anche per guida senza patente.

Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Bimbo muore dopo il trapianto a Napoli, la mamma: "Chi ha sbagliato deve pagare"
Avvisi di garanzia e cellulari sequestrati al Monaldi. I medici: "Fatto il possibile"
L'amore di Napoli per Domenico, al Monaldi altarino con centinaia di biglietti: "Figlio di tutti noi"
"Stanno girando raccolte fondi che sono truffe"
Il piccolo Domenico è morto due mesi dopo il trapianto di cuore fallito al Monaldi di Napoli
L'avvocato della famiglia del bambino: "La cartella clinica è incompleta"
Cos’è la cardiomiopatia dilatativa che aveva portato al trapianto
Matteo Bassetti: "Errori di comunicazione inaccettabili. Donate gli organi"
Perché per Domenico alla fine non è stato usato un cuore artificiale
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views