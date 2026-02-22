Napoli, tre minorenni sorpresi in auto con attrezzi per rubare: al volante c’è un 14enne

Non arriva nemmeno a 50 anni la somma delle età dei tre minorenni denunciati questa notte a Napoli dai carabinieri: si tratta di due 17enni e addirittura un 14enne, che era alla guida dell'auto sulla quale i tre sono stati sorpresi. Nella fattispecie, in via San Rocco, in zona San Carlo all'Arena, i carabinieri della stazione di Capodimonte, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato una Fiat Panda con alla guida un ragazzo che, anche a prima vista, sembrava troppo giovane. I militari dell'Arma hanno così imposto l'alt, al quale i tre giovanissimi hanno risposto che non stavano facendo nulla di male.

Dopo aver accertato l'età del minore che si trovava alla guida, i carabinieri hanno spiegato al gruppetto che guidare a 14 anni è reato. Inoltre, durante la perquisizione della vettura, i militari dell'Arma hanno scoperto due centraline elettroniche alterate, di quelle utilizzate per forzare le difese tecnologiche delle auto di ultima generazione e rubarle. Così, dopo le formalità di rito, tutti e tre i minorenni sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate; il 14enne, inoltre, è stato denunciato anche per guida senza patente.