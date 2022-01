Napoli tra le città da visitare nel 2022 secondo la Cnn: l’unica in Italia La classifica della Cnn Travel di Capodanno incorona Napoli: è tra le città da visitare nel 2022, unica in Italia.

A cura di Valerio Papadia

Napoli vista dal belvedere di San Martino

Dopo il grande successo di "Stanotte a Napoli" di Alberto Angela, che è andato in onda in prima serata su Rai Uno a Natale e ha mostrato le bellezza della città a milioni di italiani, arriva un altro network televisivo, la Cnn, tra i più famosi e autorevoli degli Stati Uniti e del mondo, ad incoronare il capoluogo campano: Napoli è infatti tra le città da visitare nel 2022 secondo la speciale classifica stilata a Capodanno da Cnn Travel, unica meta italiana insieme a destinazioni internazionali come Valencia, Oslo, il Perù, l'Australia o la Malesia, solo per citarne alcune, della lista "Where to travel 2022: The best destinations to go", che raggruppa le migliori 22 mete turistiche da visitare durante l'anno appena iniziato secondo la sezione viaggi del network statunitense.

Perché visitare Napoli nel 2022 secondo la Cnn

Tra i motivi per visitare Napoli nel 2022, la Cnn annovera la "leggendaria gentilezza" delle persone, ma anche la leggendaria pizza napoletana, da provare, chiamando in causa anche la "terra di Sophia Loren", vero e proprio mito oltreoceano, le cui bellezze sono da ammirare. E ancora, secondo la Cnn, vale la pena fare una tappa nel centro storico, ai suoi negozi di artigiani – tra i quali, si suppone, rientrino anche quelli dei maestri presepiai di San Gregorio Armeno – nonché al Rione Sanità. Tappe che non possono mancare durante un viaggio a Napoli nel 2022, secondo la Cnn, anche il Museo di Capodimonte (circondato dall'omonimo Bosco, che vale anche da solo una passeggiata, ndr), ma anche gli Scavi di Pompei e una capatina all'isola di Procida, capitale italiana della cultura proprio per il 2022.