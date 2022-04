Napoli, torna la grande vela da giovedì 28 aprile al 1 maggio nelle acque di Santa Lucia In acqua gareggeranno 50 equipaggi da 12 Nazioni della regina delle classi olimpiche, la Star. La premiazione sulla terrazza del Circolo Savoia chiuderà l’evento domenica.

A cura di Redazione Napoli

Dopo ben 16 anni dall'ultimo grande evento sportivo, torna la vela classe Star a Napoli. International Star Class Yachting Racing Association, Reale Yacht Club Canottieri Savoia e Flotta di Capri, in collaborazione con Sezione Velica Marina Militare Napoli, Circolo Remo e Vela Italia e Circolo Canottieri Napoli e con il patrocinio della Federazione Italiana Vela, organizza l’Eastern Hemisphere Championship, il campionato dell’emisfero Est della classe Star, una delle "regine" delle Olimpiadi.

La manifestazione, con il patrocinio del Comune di Napoli, si svolgerà da giovedì 28 aprile a domenica 1° maggio 2022 nelle acque di Santa Lucia, all'ombra del maestoso Castel dell'Ovo, con due prove al giorno per un totale di otto regate. Mercoledì 27 aprile invece si terrà la cerimonia di apertura, prima della regata di prova e del crew party in banchina. La premiazione sulla terrazza del Circolo Savoia chiuderà l’evento domenica.

In acqua a sfidarsi, alcuni tra i migliori specialisti mondiali della classe: Enrico Chieffi, campione del mondo con Roberto Sinibaldi nel 1996, Diego Negri, campione mondiale in carica. Previste due prove al giorno per un totale di otto regate.