Napoli, sul monumento al carabiniere Salvo D’Acquisto scritte contro il 41bis Accanto alla scritta “Fuoco alle galere” è apparsa anche una “A cerchiata”, simbolo del movimento anarchico. Il Comune ha fatto ripulire tutto.

Vandalizzato il monumento a Salvo D'Acquisto in piazza Carità a Napoli. Scritte con i graffiti sono comparse sulla base di marmo che sorregge la stele, dedicata al giovane carabiniere vittima del nazismo. Accanto alla scritta “Fuoco alle galere” è apparsa anche una “A cerchiata”, simbolo del movimento anarchico. Stamattina, il Comune di Napoli è intervenuto per rimuovere i graffiti dal monumento, attraverso gli operai della Napoli Servizi.

I graffiti ripuliti dal Comune

Una squadra di addetti della società multi-service è intervenuta questa mattina, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, per rimuovere le scritte vandaliche comparse da alcuni giorni sulla lapide del monumento a Salvo D'Acquisto in Piazza Carità. L'intervento è avvenuto con il presidio dei carabinieri.

Sono numerosi i graffiti comparsi in questi giorni a Napoli, in alcuni casi contro il carcere duro del 41bis, equiparato ad una forma di tortura, e come segno di solidarietà ad Alfredo Cospito, l'esponente anarchico recluso nel carcere di Opera a Milano, dopo essere stato per diversi mesi in sciopero della fame. Una scritta contro il 41 bis è apparsa negli scorsi giorni anche nella zona del Tribunale di Napoli, al Centro Direzionale.

Sabato scorso, invece, in piazza Dante, c'è stata una manifestazione contro il carcere duro indetta da diversi movimenti. Uno striscione arancione con la scritta “41 bis tortura di Stato” è stato issato sulla statua di Dante Alighieri.

Salvo D'Acquisto è un vicebrigadiere dei carabinieri morto eroicamente durante la seconda guerra mondiale. Il militare dell'Arma è stato insignito della Medaglia d'oro al valor militare per essersi sacrificato il 23 settembre 1943 per salvare un gruppo di civili durante un rastrellamento delle truppe naziste nel corso della seconda guerra mondiale.