Napoli, sradicano il palo col divieto di sosta e lo portano in processione al centro storico Il segnale stradale rubato tra le risate, il video in rete. Borrelli (Europa Verde): “Movida senza ‘divieti’ al centro storico di Napoli. Così non va bene”

A cura di Pierluigi Frattasi

Sradicano il palo con il segnale di divieto di sosta e lo portano in processione per il centro storico a Napoli. È accaduto ieri sera, nella zona di Santa Chiara, molto gettonata durante la movida notturna. Il segnale stradale è stato completamente divelto, poi portato via in corteo da un gruppo di ragazzi per le vie del capoluogo partenopeo. Un atto di vandalismo che evidentemente i giovani hanno ritenuto, sbagliando, goliardico. Il tutto è avvenuto tra le risate dei presenti, che hanno ripreso anche con i cellulari. I video sono poi finiti in rete. A denunciare l'accaduto è il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli (Europa Verde), che ha ripreso uno dei video: “Movida selvaggia senza “divieti” a Napoli – commenta Borrelli – Così non va, serve un giro di vite sul by-night”.

Il divieto di sosta rubato tra le risate, il video in rete

“Il palo del divieto di sosta – racconta Borrelli – è stato divelto e usato come una sorta di vessillo da processione”. Il consigliere regionale ha raccolto un messaggio inviato da un cittadino: “Questa è Napoli, chiediamo un aiuto. Non ne possiamo più noi civili che rispettiamo le leggi ogni giorno!”. Nel filmato si vedono i ragazzi esibirsi in un momento di sfrenata goliardia con un palo di un segnale stradale di divieto di sosta con rimozione forzata, divelto dal suolo ed utilizzato come una sorta di vessillo da processione. L’episodio è avvenuto nella zona dei baretti di via Santa Chiara, conferma Borrelli.

“Ormai – conclude Borrelli – il buon senso, le regole del vivere civile e l’educazione sembrano essere concetti del tutto estranei ad una parte del mondo giovanile, quella che pensa che divertirsi significhi danneggiare il bene pubblico, portare caos e disturbare i residenti. I cittadini sono esasperati e chiedono che si intervenga. Noi chiediamo un giro di vite importante sulla situazione del by-night senza freni: controlli continui, allontanamento dei balordi oppure dislocazione della movida in punti della città dove non possa arrecare noie ai residenti, come ad esempio il Centro Direzionale che così acquisterebbe vita la sera”.