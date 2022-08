Napoli, squalo verdesca nuota tra le barche davanti a Castel dell’Ovo Un giovane squaletto, ribattezzato “Luciana”, si aggira al Borgo Marinari di Napoli.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto da Facebook Gaetano De Luca

Un giovane squalo verdesca se ne va a spasso tra le barche a Borgo Marinari, nello specchio d'acqua antistante il Castel dell'Ovo, tra lo stupore della gente. Le immagini emozionanti riprese con una telecamera subacquea da Gaetano De Luca, uno dei diportisti che frequentano la zona, sono state pubblicate poi sui social. Nel video si vede il piccolo squalo dalla pelle azzurra e i grandi occhioni, ribattezzato subito affettuosamente "Luciana", dopo essere stato avvistato al borgo Santa Lucia, che si aggira tranquillamente tra le imbarcazioni, a pochi metri dal Circolo Savoia e da Castel dell'Ovo, uno dei luoghi simbolo di Napoli e meta tradizionale di migliaia di turisti che vengono a visitare il capoluogo partenopeo.

La verdesca (Prionace glauca), anche conosciuta come squalo azzurro o blu, è uno degli squali più diffusi al mondo. Appartiene alla famiglia dei carcarinidi, la stessa del grande squalo bianco. Gli esemplari adulti di verdesca possono arrivare a misurare 3 metri e mezzo di lunghezza e pesare fino a 3 quintali. Il corpo è lungo e affusolato, la testa schiacciata e appuntita, con una grande bocca con denti triangolari, obliqui e seghettati, utili per tagliare e strappare la carne delle prede con un morso.

Si tratta di uno squalo molto presente nel Mediterraneo, anche se si trova soprattutto in mare aperto. La sua curiosità lo porta a seguire spesso le imbarcazioni fino alla costa. Non è considerato particolarmente pericoloso per l'uomo, anche se ci sono notizie di rari attacchi agli esseri umani. In Campania è stato avvistato anche altre volte. Si tratta di una specie protetta e quindi non può essere pescato.