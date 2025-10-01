Napoli-Sporting Lisbona, scontri tra tifosi in centro, esplosi colpi di pistola

Due gruppi di tifosi, del Napoli e dello Sporting Lisbona, sono entrati in contatto in via Melisurgo, nei pressi di piazza Municipio; esplosi alcuni colpi di pistola, è intervenuta la Polizia.

Frame del video dello scontro tra tifosi in via Melisurgo, nel centro di Napoli

Due gruppi, uno composti da tifosi del Napoli e l'altro da supporter dello Sporting Lisbona, sono entrati in contatto in via Melisurgo, nel centro città, a pochi passi dall'incrocio con via Depretis, nei pressi di piazza Municipio; nei video che stanno circolando in rete si vede parte dello scontro, con mazze e lanci di oggetti da una parte e dall'altro. Gli scontri nel primo pomeriggio di oggi, 1 ottobre, poche ore prima dell'incontro di Champions League tra le due squadre allo stadio Maradona.

Scontri tra tifosi, esplosi colpi di pistola

La scena è stata ripresa da diversi telefoni cellulari, i video sono stati pubblicati in Rete. In uno dei filmati si sentono esplodere alcuni colpi di pistola, presumibilmente verso l'altro, e si vede un uomo che impugna un'arma; è probabile che si tratti di un poliziotto in borghese, intervenuto coi colleghi. In quei minuti, infatti, è intervenuta la Polizia di Stato e i tifosi si sono rapidamente allontanati; alcuni di loro sarebbero però stati bloccati e la loro posizione sarebbe al vaglio.

L'incontro Napoli-Sporting al Maradona stasera

L'incontro di calcio tra Napoli e Sporting Lisbona, seconda giornata della fase a gironi di Champions League, è in programma per questa sera allo stadio Maradona di Fuorigrotta. È la prima in casa della compagine azzurra quest'anno. Non ci sarà una partita di ritorno contro lo Sporting, visto che dall'anno scorso le regole della fase a gironi sono cambiate, ma i tifosi napoletani saranno a Lisbona a dicembre per l'incontro, sempre di Champions, con il Benfica.