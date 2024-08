video suggerito

Napoli, sospesa dal Tar la gara per gli asili nido del Comune nei quartieri del centro La decisione cautelare del Tar Campania sull’appalto degli asili da 2,1 milioni di euro per il centro storico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Sospeso in via cautelare dal Tar della Campania l'appalto per asili nido e micronidi d'infanzia del Comune di Napoli per il Lotto 2 nella II Municipalità, che abbraccia i quartieri del centro storico: Montecalvario, Avvocata, San Giuseppe, Porto, Mercato, Pendino. Una gara da oltre 2,1 milioni di euro. La camera di consiglio collegiale per la discussione della questione è stata fissata per il 4 settembre prossimo. Mentre si è in attesa della decisione del tribunale amministrativo sul Lotto 3 che riguarda la III Municipalità Stella-San Carlo all'Arena, del valore di circa 1,3 milioni. Si tratta del mega-bando quadro in 5 lotti per l'affidamento degli asili nido comunali, le cui aggiudicazioni sono avvenute nel mese di luglio 2024.

La decisione del Tar Campania sull'appalto degli asili

Con decreto del 7 agosto della Sezione Quarta del Tar, presieduta da Alessandro Tomassetti, è stato accolto in via provvisoria il ricorso della Baby Garden Impresa Sociale – il gestore uscente, che nella nuova gara si è classificata seconda – difesa dall'avvocato Luca Tozzi, contro l'Ati – Consorzio Core, Era Cooperativa Sociale, Asq – Associazione Quartieri Spagnoli, che si è aggiudicata l'appalto.

Tra i vari rilievi avanzati, quello del presunto mancato possesso del requisito di idoneità professionale da parte di uno dei componenti dell’RTI. I giudici amministrativi hanno ritenuto che:

In ragione degli effetti che si determinerebbero “medio tempore” e tenuto conto della complessiva situazione dedotta dalla parte ricorrente, nonché della circostanza che la parte ricorrente è il gestore uscente del servizio in questione – emerge una situazione di estrema gravità ed urgenza tale da giustificare la sospensione dell’efficacia degli impugnati provvedimenti, di tal che l’attuale situazione di fatto rimanga inalterata nelle more della decisione in sede collegiale.