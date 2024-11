video suggerito

Napoli, Sinistra Italiana entra in consiglio comunale con Andreozzi: adesioni anche in Municipalità Il consigliere comunale Rosario Andreozzi ha aderito a SI: “Resto in maggioranza, ma serve più Sinistra”. Fratoianni a Napoli: “Continuiamo a crescere” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Sinistra Italiana entra nel consiglio comunale di Napoli grazie all'adesione di Rosario Andreozzi, proveniente dal gruppo di maggioranza Napoli Solidale. "Dalle elezioni comunali di Napoli che con Sinistra Italiana condividiamo non solo la campagna elettorale ma anche tante battaglie . Le elezioni politiche e soprattutto le elezioni europee mi hanno dato la motivazione definitiva per questo ingresso formale nel partito, perché mi hanno entusiasmato e ho sostenuto con convinzione le candidature civiche di Ilaria salis, Mimmo Lucano e Susan Fatayer".

Andreozzi: "Resto in maggioranza, ma serve più Sinistra"

Andreozzi resta, quindi, nella maggioranza che sostiene il sindaco Gaetano Manfredi: "Sono un consigliere comunale di maggioranza – dice – e sostengo questa amministrazione. Penso che il campo largo napoletano vada difeso e riprodotto, per arginare le destre, ma penso anche che questa coalizione molto spesso, a Napoli, non tenga abbastanza conto delle istanze delle sinistra; questo tema è oggetto di una dialettica costante con il Sindaco Manfredi". "In questo momento storico – conclude – con una destra così aggressiva che governa il nostro paese, che cresce in Europa e che da qualche giorno è tornata al governo degli Stati Uniti, bisogna essere uniti, rafforzare le opzioni di sinistra, e contrapporre una forza popolare veramente radicata sui territori al consenso delle destre".

L'adesione è stata ufficializzata oggi in una conferenza stampa, alla quale hanno partecipato anche il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni e i segretari provinciale di Napoli, Stefano Ioffredo, e regionale della Campania Tonino Scala. Nel corso dell'evento sono state ufficializzate anche le adesioni dei consiglieri municipali Gianluca Cavotti, consigliere della decima Municipalità, e Salvatore Marino, consigliere della terza Municipalità, e Nello Romagnuolo, consigliere di Mugnano di Napoli.

Fratoianni: "Si continuerà a crescere"

Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana, ha dichiarato:

"Per noi rafforzare Sinistra italiana Napoli è un segnale molto importante che va nella direzione nella quale stiamo andando ormai da oltre due anni: dare forza all'Alleanza Verde e Sinistra. Sinistra italiana è una delle componenti che ha costruito questa proposta politica che in questi anni è cresciuta senza sosta, che continuerà a crescere anche nei prossimi appuntamenti elettorali, a cominciare da quelli di domenica prossima in Umbria e in Emilia, mi auguro accompagnando la sua crescita alla vittoria delle coalizioni progressiste".