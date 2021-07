Festa grande a Napoli per il Pride 2021, che quest'anno ricorda anche i 25 anni dalla prima manifestazione nazionale che si svolse nel capoluogo partenopeo. Tante le persone presenti, tra cittadini, attivisti e volti noti della politica e dello spettacolo: dalle cantanti Paola Turci ed Arisa, passando per Francesca Pascale (ex compagna di Berlusconi) ed Alessandro Zan, il deputato che ha promosso il disegno di legge che porta il suo nome e che aggiunge le discriminazioni verso omosessuali, donne e disabili a quelle comprese nei reati d'odio per discriminazione razziale, etnica o religiosa, già esistenti.

"Non possiamo finire come l'Ungheria e la Polonia", ha spiegato Alessandro Zan, "approvare una legge come questa significa posizionare l’Italia tra i Paesi più avanzati, non approvarla significa darla vinta a Salvini che flirta, come la Meloni, con Orban e Duda e con quei Paesi che stanno facendo leggi omofobe e sessiste e che stanno riducendo le libertà. L'Italia", ha aggiunto ancora Zan da piazza Dante, "non può scivolare rovinosamente verso quei Paesi, ecco perché importante approvare questa legge".

"Questa non è una piazza da schizzati, come ho sentito dire da alcun persone appartenenti alle istituzioni. Questa è una piazza colorata, bellissima, pacifista, che ha voglia di diritti, di persone che vogliono essere considerate come tutti", ha detto Francesca Pascale, giunta in piazza Dante per portare il proprio sostegno ai manifestanti, "Purtroppo in Italia questo non accade soprattutto per quella parte politica da cui bisogna semplicemente prendere le distanze perché è pericolosa. La famiglia", ha aggiunto ancora la Pascale, "è quel nucleo fatto di persone che si amano e che hanno rispetto reciproco. Ma questo i politici non lo capiscono".

"In tanti paesi", ha fatto eco Alessandra Clemente, assessore al Comune di Napoli e candidata sindaco alle comunali 2021 per Palazzo San Giacomo, "c'è la pena di morte per un abbraccio o un bacio di una coppia non eterno, nel 2021 l'Ungheria vieta di parlare ai bambini di omosessualità: ci meravigliamo, eppure in Italia ci sono ancora persone che additano le dimostrazioni affettive pubbliche di coppie che si amano perché non rientrano nella loro visione del mondo riduttiva e discriminatoria. Per questo è nato il Pride che vuol dire orgoglio. Orgoglio di essere pienamente se stessi, di amare prima di tutto", ha aggiunto ancora la Clemente.

"Sono passati 25 anni dal primo Pride nazionale di Napoli del 1996", ha detto Sergio D'Angelo, anche lui candidato alle comunali di Napoli, "Lo ricordo bene, eppure se pensiamo alle tristi notizie di violenza che ancora oggi affollano le pagine di cronaca e all'ostruzionismo contro l'approvazione del disegno di legge Zan, appare purtroppo evidente che la guerra contro l'omolesbotransfobia è ancora lontana dall'essere vinta. Vinciamo una battaglia oggi partecipando tutti e tutte, dimostriamo che siamo maggioranza", ha aggiunto ancora D'Angelo.