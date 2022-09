Trasporto pubblico a Napoli

Napoli, sciopero di 4 ore di bus, metro e funicolari venerdì 16 settembre Sciopero di 4 ore dei trasporti a Napoli venerdì 16 settembre : orari, fasce di garanzie e linee coinvolte.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sciopero di quattro ore dei trasporti a Napoli il prossimo venerdì 16 settembre: ad essere coinvolti saranno i mezzi dell'Azienda Napoletana Mobilità e in particolare i convogli della Linea 1 della metropolitana, autobus e tram cittadini nonché le funicolari di Chiaia, Montesanto, Mergellina e Centrale. Lo sciopero inizierà alle 11.30 e terminerà alle 15.30, e sono già state rese note le fasce di garanzia per tutti i mezzi dell'azienda.

Le fasce di garanzia

Per quanto riguarda le funicolari Centrale, Chiaia, Mergellina e Montesanto, l'ultima corsa prima dello sciopero è prevista per le 11.20, mentre la prima dopo le 15.50; la linea 1 della metropolitana garantisce come ultime corse le 10.54 (da Piscinola) e le 10.52 (da Garibaldi), mentre le prime linee dopo lo sciopero sono previste dalle 16.16 (da Piscinola) e dalle 16.56 (da Garibaldi). Per quanto riguarda infine autobus, tram e filobus, le ultime corse partiranno fino a 30 minuti prima dell'inizio dello sciopero, e riprenderanno mezz'ora dopo la fine.

Le cause dello sciopero

L'Azienda Napoletana Mobilità fa sapere che lo sciopero di 4 ore del personale previsto per venerdì 16 settembre è stato indetto dai sindacati a causa del "mancato riconoscimento degli accordi sindacali firmati il 2 agosto 2022″ e che riguardano "il personale Linea 1 circolazione, manutenzione e impianti fissi". Si tratta della prima agitazione sindacale convocata dopo l'estate 2022, mentre dal 1° ottobre chiuderà per sei mesi la funicolare di Chiaia per lavori manutenzione che dureranno fino al 1° marzo 2023, con ulteriori disagi per i cittadini che utilizzano l'impianto di risalita partenopeo.