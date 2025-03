video suggerito

Napoli, sciopero delle funicolari venerdì 7 marzo: stop di 4 ore Sciopero venerdì 7 marzo 2025 sulle Funicolari Chiaia, Mergellina, Centrale e Montesanto proclamato da Uil Trasporti: le fasce di funzionamento.

A cura di Pierluigi Frattasi

Funicolari a rischio stop a Napoli per 4 ore, venerdì 7 marzo 2025, per lo sciopero proclamato dal sindacato Uil Trasporti. I dipendenti degli impianti a fune incroceranno le braccia dalle ore 12,00 alle 16,00. Una fascia oraria di punta, utilizzata dagli studenti all'uscita dalla scuola e dai lavoratori pendolari che lasciano gli uffici. Si prevedono, quindi, possibili disagi per l'utenza. Il motivo dello sciopero è la mancata sottoscrizione dell'accordo sindacale del 22 gennaio 2025 da parte della Uil Trasporti sui prolungamenti delle corse serali delle funicolari (per Chiaia e la Centrale) fino alle 2 di notte nei weekend, a fronte di un bonus di 2 euro all'ora per i lavoratori.

La Uil è stata l'unico sindacato a non firmare il protocollo con l'Anm, che era finalizzato anche alla riattivazione della Funicolare di Chiaia, chiusa da oltre 2 anni per i lavori di manutenzione ventennale. Il protocollo prevede, tra l'altro, i prolungamenti serali anche per la Funicolare di Montesanto, che però non partiranno quest'anno. Per l'impianto che collega la Pignasecca a San Martino si prevede una chiusura per i lavori di manutenzione.

Lo sciopero di venerdì 7 marzo 2025

L'Anm, l'Azienda Napoletana della Mobilità, ha comunicato che venerdì 7 marzo 2025 la Organizzazione Sindacale UILTRASPORTI, ha proclamato "la prima azione di sciopero di 4 ore del settore funicolari, dalle ore 12.00 alle ore 16.00. L’eventuale interruzione del servizio verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia con le seguenti modalità":

Funicolari Chiaia, Mergellina, Centrale e Montesanto

ultima corsa del mattino garantita alle ore 11.40 .

garantita alle . Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 16.20.