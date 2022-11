Napoli, rubata l’automobile della moglie di Kim: secondo furto dopo quello a Kvaratskhelia Rubata l’automobile della moglie di Kim, calciatore del Napoli: è il secondo caso dopo il furto subito da Kvaratskhelia.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Kim

Rubata l'auto della moglie di Kim Min-jae, difensore sudcoreano del Napoli: l'automobile era parcheggiata nel quartiere di Posillipo e sarebbe stata rubata ieri sera: si tratta di una Cinquecento di lusso, che era parcheggiata in strada nei pressi dell'abitazione del calciatore asiatico, che tra poche ore scenderà in campo contro l'Atalanta nell'anticipo del sabato di Serie A. Si tratta del secondo colpo in pochi giorni che riguarda un calciatore del Napoli dopo quello subìto dal georgiano Kvaratskhelia.

Indagano le forze dell'ordine

Sulla vicenda indagano le forze dell'ordine, chiamate ora a capire se si tratta di una doppia coincidenza o se i furti di auto facciano parte di una strategia criminale ben precisa. Per ora nessuna ipotesi è del tutto escluso. Si tratta di un episodio che ha generato, come prevedibile, un enorme numero di reazioni in Rete in considerazione del fatto che già in passato si sono verificate situazioni simili, con le automobili di tesserati del Calcio Napoli particolarmente prese di mira.

Pochi giorni fa era accaduto con l'automobile di Kvaratskhelia

Appena due giorni fa era avvenuto un altro furto, stavolta al calciatore georgiano Khvicha Kvaratskhelia: nella notte tra mercoledì e giovedì a Pozzuoli, la sua automobile era sparita, salvo poi "riapparire" in serata a Trentola Ducenta, nel Casertano. Le telecamere di sorveglianza del parco dove il 21enne risiede in affitto, hanno ripreso un gruppo di persone mentre si introducevano nell'edificio per poi uscire a bordo della Mini Countryman che il calciatore aveva preso a noleggio non molto tempo fa: non è chiaro se i criminali sapevano che si trattasse dell'abitazione dell'attaccante. Sull'episodio indaga la Squadra Mobile di Pozzuoli: il calciatore infatti, scoperto il furto, si era immediatamente rivolto alla Polizia per presentare denuncia.