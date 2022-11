Furto dell’auto di Kvaratskhelia, c’è un video. Ora il calciatore potrebbe cambiare casa Ripresi dalle telecamere di videosorveglianza i ladri che hanno rubato l’automobile di Kvaratskhelia a Pozzuoli. Ora il calciatore potrebbe cambiare casa.

A cura di Nico Falco

C'è un video del furto dell'automobile del calciatore del Napoli Khvicha Kvaratskhelia, rubata nella notte tra mercoledì e giovedì a Pozzuoli (Napoli) e rinvenuta in serata a Trentola Ducenta, nel Casertano. Le telecamere di sorveglianza del parco Cuma, dove il 21enne georgiano risiede in affitto, hanno ripreso un gruppo di persone che si introducevano nell'edificio per poi uscire a bordo della Mini Countryman che il calciatore aveva preso a noleggio. Con tutta probabilità i criminali sapevano che si trattava dell'abitazione dell'attaccante.

Furto dell'auto di Kvaratskhelia, c'è un video

Le immagini sono al vaglio dei poliziotti della Squadra Mobile di Napoli, che indagano sul furto col supporto dei colleghi del commissariato di Pozzuoli. A quanto apprende Fanpage.it, nel video si vedono i ladri in azione ma sarebbero pochi i particolari utili all'identificazione: avrebbero infatti agito a volto coperto e con tute. Al momento dell'irruzione, intorno alle 3 del mattino, il calciatore dormiva al piano superiore e si è accorto del furto soltanto all'indomani. I ladri sono entrati nel piano inferiore, dove c'erano anche diversi oggetti personali e cimeli di calcio, ma non hanno toccato nulla.

L'auto abbandonata forse per il clamore mediatico

Kvaratskhelia ha sporto denuncia ieri mattina. La notizia si è rapidamente diffusa e forse è stato proprio il clamore mediatico a mettere pressione ai ladri, che potrebbero aver deciso di abbandonarla tra le strade di Trentola Ducenta, dove è stata rinvenuta in serata, grazie al dispositivo di localizzazione, da una pattuglia del commissariato di Aversa; il gps potrebbe rivelarsi utile per tracciare gli spostamenti della vettura e ricostruire quindi gli spostamenti dei criminali.

Il fatto che la vettura non sia eccessivamente costosa (ha un valore di circa 30mila euro) farebbe propendere per l'ipotesi che non si sia trattato di un furto su commissione ma di un colpo improvvisato, ad opera di criminali che potrebbero avere individuato la casa del calciatore ma che si sarebbero poi visti costretti ad abbandonare il veicolo per strada. La società Calcio Napoli non ha commentato l'accaduto. Il calciatore, apprende Fanpage.it sarebbe rimasto colpito dalla rapidità del furto e starebbe valutando l'idea di cambiare abitazione.