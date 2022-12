Napoli, rubata l’auto al consigliere comunale Gennaro Paipais: il furto in via Petrarca La Fiat 500 era parcheggiata in strada, sporta denuncia. Paipais a Fanpage.it: “Stamattina dovevo andare ad un evento col sindaco a Poggioreale, sono rimasto bloccato”

A cura di Pierluigi Frattasi

Rubata l'auto, una Fiat 500 a noleggio, al consigliere comunale Gennaro Demetrio Paipais, del gruppo Manfredi Sindaco. La vettura era parcheggiata nei pressi della sua abitazione in via Petrarca stanotte, quando è stata rubata. "L'ho scoperto solo questa mattina – racconta Paipais a Fanpage.it – e ho sporto subito denuncia alla Questura di Napoli. Poco più avanti c'erano anche altre vetture con i finestrini sfondati, quindi è possibile che abbiano cercato di rubare anche altre auto, prima della mia, senza riuscirsi". Sembra sia esclusa la possibilità di un atto intimidatorio. "Non ho ricevuto minacce", precisa Paipais, di professione avvocato penalista.

Il consigliere: "Dovevo incontrare il sindaco. Sono rimasto bloccato"

Paipais doveva recarsi ad un evento con il sindaco Gaetano Manfredi al mercato Caramanico di Poggioreale, ma a causa del furto dell'auto è rimasto bloccato a casa. Non è escluso che possano essere utilizzate le immagini delle numerose telecamere di videosorveglianza presenti in zona per poter individuare e identificare i responsabili del furto dell'auto del consigliere comunale e degli atti di vandalismo condotti sulle altre vetture danneggiate. Purtroppo, rapine e furti sono frequenti a Napoli e nel mirino ci finiscono spesso proprio le auto parcheggiate in strada.

In questo caso, il furto della vettura è avvenuto a Posillipo, considerato generalmente un quartiere del salotto buono della città. Frequentato abitualmente dai giovani della movida. Proprio in via Petrarca, infatti, si trovano diversi bar e locali molto rinomati per la vita notturna cittadina.