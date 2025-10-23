Napoli, ruba uno scooter in piazza Trieste e Trento, poi investe un carabiniere: 44enne arrestato

Scoperto dai carabinieri, il 44enne è salito in sella e si è dato alla fuga, investendo uno dei militari. L’uomo è stato fermato e arrestato.

Ha rubato uno scooter, poi ha investito uno dei carabinieri intervenuti per fermarlo: a Napoli, un uomo di 44 anni, Carmine Parente, residente al Rione Sanità e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato. I carabinieri della stazione di Chiaia lo hanno notato mentre si trovava in piazza Trieste e Trento, nel cuore della città, e stava armeggiando con il blocco di accensione di uno scooter parcheggiato in strada. I militari dell'Arma, che stavano eseguendo un attività di controllo del territorio, hanno notato tutta la scena e si sono avvicinati: alla loro vista, il 44enne è riuscito a mettere in moto lo scooter, è salito in sella e si è dato alla fuga, investendo uno dei carabinieri.

Il carabiniere ha riportato ferite guaribili in 10 giorni

Nonostante la manovra evasiva, l'uomo è stato bloccato dai militari dell'Arma, che lo hanno perquisito: Parente è stato così trovato in possesso di 5 chiavi di motocicli, una chiave esagonale, attrezzi per lo scasso e una piccola quantità di hashish. Pertanto, al termine delle operazioni, Carmine Parente è stato arrestato per furto aggravato e, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente, è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Visitato in ospedale, invece, il carabiniere investito ha riportato ferite giudicate guaribili con una prognosi di 10 giorni.