Napoli, provano a rubare un motorino, ma si accorgono che qualcuno li sta filmando e scappano Il video, ripreso dal balcone da un cittadino, è stato rilanciato sui social dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

A cura di Valerio Papadia

Furti, rapine, pestaggi, risse, purtroppo anche sparatorie: sono aumentati a dismisura, nelle ultime settimane, gli episodi di violenza a Napoli, che sono ormai quasi all'ordine del giorno. La testimonianza dell'ennesimo furto, che per fortuna non andato a segno, arriva da un video pubblicato su TikTok girato da un cittadino questa notte e poi rilanciato sui social dal consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. Le immagini mostrano quattro persone arrivare a bordo di due scooter; due malviventi, con il volto travisato dai caschi, si avvicinano poi a uno scooter parcheggiato in strada e tentano di rubarlo. Un componente della banda, però, si accorge che, dal balcone di una delle abitazioni, qualcuno sta riprendendo la scena e così, con un fischio, avverte gli altri due, che desistono dal loro intento.

Vertice in Prefettura contro la violenza dilagante a Napoli

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la stesa, qualche notte fa, in piazza Trieste e Trento, mentre tanti cittadini e turisti erano seduti ai tavolini dei bar a godersi queste ultime sere d'estate. Dopo i colpi di pistola si è creato il panico, con gli avventori che sono scappati: le immagini sono state riprese dalle telecamere di uno dei locali e sono state diffuse in rete, diventando poi virali. Come se non bastasse, ancora nella stessa piazza, un 49enne è stato ferito, poco prima, da colpi d'arma da fuoco.

Ecco perché oggi, lunedì 5 settembre, negli uffici della Prefettura di Napoli, che sorgono in piazza del Plebiscito, proprio a due passi da piazza Trieste e Trento, si terrà un vertice sull'ordine pubblico e sulla sicurezza in città.