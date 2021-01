Secchi, spugne e acqua che cola dal soffitto, questo è lo scenario che si sono trovati davanti oggi medici e infermieri del Covid Center dell'ospedale del Mare di Napoli. La struttura prefabbricata, presentata come il fiore all'occhiello dell'amministrazione di Vincenzo De Luca, è stato inaugurato ad aprile, si tratta di uno dei tre ospedali modulari costati 18 milioni di euro e voluti dalla Regione Campania. Le piogge degli ultimi giorni che si sono rovesciate su Napoli hanno mostrato, ancora una volta, tutte le pecche e le falle della struttura. L'area interessata dalle infiltrazioni d'acqua non è quella riservata ai pazienti Covid, ma da come si evince dalle immagini, si tratta dell'ala adibita ad uffici e spogliatoi per il personale medico sanitario. Non è la prima volta che piove all'interno dell'ospedale prefabbricato. Lo scorso 6 dicembre, sempre dopo abbondanti piogge, si erano manifestate le prime infiltrazioni d'acqua all'interno del Covid center costruito nel parcheggio dell'Ospedale del Mare.

In quella occasione a rendere nota la vicenda fu la stessa Asl Napoli 1 attraverso una nota. In quell'occasione la direzione della Asl guidata da Ciro Verdoliva, aveva chiesto alla MED, l'azienda vincitrice del maxi appalto per la costruzione degli ospedali prefabbricati, di intervenire con urgente per risolvere il problema e ripristinare la piena funzionalità della struttura. Il giorno successivo, il 7 dicembre, i Carabinieri del NAS si recarono presso l'ospedale prefabbricato per documentare le perdite attraverso foto e filmati. Sono sempre in corsole indagini della Procura della Repubblica di Napolisul maxi appalto per la costruzione dei 3 ospedali prefabbricati a Napoli, Caserta e Salerno. Nel registro degli indagati ci sono il direttore dell'Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva, il presidente di Soresa Corrado Cuccurullo, la dirigente dell'ufficio di gabinetto del presidente De Luca, Roberta Santaniello. Le ipotesi di reato sono turbativa d'asta e frode in pubbliche forniture.