Napoli, petardo esplode sugli spalti durante la partita di beneficenza: studente ferito alla mano Incidente allo stadio di Pianura: ragazzo di 17 anni ferito alla mano da un petardo durante una partita di beneficenza.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il video pubblicato da La Bussola Tv

Uno studente di 17 anni è rimasto ferito alla mano da un petardo esploso sugli spalti dello Stadio Simpatia di Pianura, oggi pomeriggio, mentre si giocava una partita di calcio di beneficenza tra liceali. In campo si affrontavano le squadre del Liceo Sannazaro, del Vomero, e del Tito Lucrezio Caro, di via Manzoni. “La partita non è stata organizzata dal nostro istituto – spiega a Fanpage.it il dirigente scolastico del Sannazaro, Riccardo Gull – cercheremo di capire nelle prossime ore cosa sia accaduto”.

Verso il termine della partita, secondo le prime ricostruzioni, sugli spalti dove si trovavano gli spettatori, sarebbe esploso un petardo. Un ragazzo che si trovava sul posto, al momento, è rimasto ferito alla mano. Subito dopo l'esplosione è scoppiato il panico e si è scatenato un fuggi fuggi generale tra gli spettatori che si trovavano in tribuna, in maggioranza proprio studenti liceali che stavano assistendo alla gara. La scena è stata ripresa dai cellulari dei presenti. Il video è stato poi pubblicato da La Bussola Tv. Immediato l'intervento dei soccorsi. Il giovane è stato trasportato dall'ambulanza presso l'Ospedale San Paolo di Fuorigrotta, il nosocomio più vicino al luogo dove si è verificato l'incidente, e da qui trasferito all'Ospedale Vecchio Pellegrini alla Pignasecca, dove è stato operato d'urgenza alla mano. Il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita.

Nella giornata di giovedì, si dovrebbero affrontare le squadre del Liceo Umberto e del Mercalli, nell'ambito della stessa competizione a fini di beneficenza. L'iniziativa, infatti, vede gli studenti di istituti superiori della città di Napoli sfidarsi in una gara di calcio a 11.