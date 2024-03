Lanciano petardo sul cassonetto, 39enne ferito alla testa mentre butta la spazzatura Un uomo è stato ferito ieri sera a Torre del Greco (Napoli): è stato investito dall’esplosione di un petardo sul corso Umberto I, mentre gettava la spazzatura. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un uomo di 39 anni è stato ricoverato in ospedale a Torre del Greco, in provincia di Napoli, per una ferita alla testa: è stato investito dall'esplosione di un petardo mentre stava buttando la spazzatura in un cassonetto. È successo intorno alle 23.45 di ieri sera, 27 marzo, sull'accaduto sono in corso indagini affidate ai carabinieri della Compagnia di Torre del Greco.

L'esplosione sul corso Umberto I, nel centro del comune del Napoletano. L'ordigno esploso sarebbe, secondo i primi rilievi, di fattura artigianale e sarebbe stato lanciato da ignoti accanto al cassonetto pochi istanti prima che l'uomo si avvicinasse per gettare la spazzatura. La deflagrazione lo avrebbe preso in pieno. L'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all'ospedale Maresca, dove è stato medicato per una "ferita lacero contusa alla regione frontale destra"; è stato dimesso con prognosi di 10 giorni salvo complicazioni.

I militari hanno raccolto la testimonianza della vittima e hanno effettuato i sopralluoghi nei paraggi per appurare se il punto è coperto dalla videosorveglianza, al fine di individuare i responsabili.