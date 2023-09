Napoli, operatore ecologico muore schiacciato sotto il camion dei rifiuti Asìa: tragedia a via Ferraris La tragedia in via Galileo Ferraris durante le operazioni di pulizia. L’uomo sarebbe rimasto schiacciato da un camion dei rifiuti.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Tragedia in Asìa, l'azienda dei rifiuti del Comune di Napoli. Un operatore ecologico è morto questa notte in un incidente. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, il lavoratore, che sarebbe anche un sindacalista, sarebbe rimasto schiacciato da un camion dei rifiuti mentre si trovava sul posto di lavoro in via Galileo Ferraris. L'incidente sarebbe avvenuto attorno alle ore 4,30 di questa notte. Le forze dell'ordine si sono recate sul posto per i rilievi del caso.