Napoli, operaio precipita nella tromba dell’ascensore: salvato dal 118 È accaduto in piazza Municipio, nel centro della città. I sanitari hanno tirato su l’operaio con una imbracatura e lo hanno trasportato in ospedale.

A cura di Valerio Papadia

I sanitari soccorrono l’operaio caduto nella tromba dell’ascensore (Fonte: Nessuno tocchi Ippocrate)

Si è rischiata l'ennesima tragedia sul lavoro in piazza Municipio, nel centro di Napoli, dove un operaio è precipitato nella tromba di ascensore di un edificio in costruzione mentre era impegnato a lavorare. Fortunatamente, l'uomo non ha riportato gravi conseguenze, grazie anche al tempestivo intervento dei sanitari del 118, come rende noto su Facebook l'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate", che spesso denuncia aggressioni ai danni di medici e infermieri ma, ogni tanto, rende note anche vicende a lieto fine. Sul posto è intervenuto il personale della postazione del 118 "India" di piazza Municipio che, grazie a una imbracatura, è riuscito a tirare su il malcapitato, che è stato poi trasportato al più vicino ospedale per le cure del caso. "Bravi ragazzi! Siete il nostro orgoglio!" il commento finale dell'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate".

In Campania 80 morti sul lavoro e 11mila infortuni da gennaio a luglio 2021

Gli incidenti sul lavoro sono, purtroppo, quasi all'ordine del giorno in Italia, come dimostra l'ultima indagine effettuata da Inail che ha fotografato la situazione dal gennaio al luglio di questo 2021. In Campania, nel periodo di riferimento, sono state 80 le persone che sono morte sul lavoro, mentre gli infortuni sono arrivati addirittura a superare, nell'arco di questi sette mesi, quota 11mila. Un dato nettamente superiore rispetto a quello registrato nello stesso periodo del 2020, in cui però ad influire sulla diminuzione degli incidente è stata sicuramente la pandemia di Coronavirus e lo stop a molte attività lavorative per svariati mesi, durante e dopo il primo lockdown nazionale.