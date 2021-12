Napoli, occupa casa del Comune ai Colli Aminei dopo la morte dell’inquilina: denunciato L’uomo, un 30enne napoletano, viveva ancora tra gli effetti personali della vecchia inquilina: l’appartamento è stato posto sotto sequestro dai vigili urbani.

A cura di Valerio Papadia

Ha occupato una casa del Comune di Napoli dopo la morte dell'inquilina, legittima assegnataria dell'alloggio: per questo, un uomo napoletano di 30 anni è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria. La Polizia Municipale partenopea, dietro segnalazione di alcuni residenti, è intervenuta in viale Colli Aminei per una presunta occupazione di un appartamento di proprietà comunale. Arrivati sul posto, i vigili urbani hanno constato che effettivamente l'appartamento era stato occupato abusivamente dopo la morte della precedente inquilina: l'occupante, infatti, viveva ancora tra gli effetti personali della donna. L'abusivo, come detto un 30enne napoletano, è stato identificato dagli agenti, ai quali ha dichiarato di aver occupato l'alloggio per necessità, denunciato ed allontanato dall'abitazione, che invece è stata posta sotto sequestro.

A Napoli blitz nei ristoranti di sushi

Al Vomero, quartiere collinare di Napoli, i carabinieri del Nas e il personale Asl hanno invece controllato numerosi ristoranti di sushi in una vasta operazione a salvaguardia della salute dei consumatori. I militari dell'Arma hanno sequestrato centinaia di chili di carne e pesce mal conservati oppure privi delle indicazioni di tracciabilità, mentre un ristorante è stato chiuso per gravi carenze igienico-sanitarie. Inoltre, in un altro ristorante, i carabinieri hanno sequestrato tutta la filiera del confezionamento del sushi, che veniva prodotto nonostante l'abbattitore del locale fosse rotto, mettendo a rischio la salute dei clienti, dal momento che consumare il pesce crudo non abbattuto è altamente pericoloso.