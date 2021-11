Napoli, neonato va in arresto cardiaco due volte: i medici gli salvano la vita Il neonato è stato rianimato una prima volta dall’equipaggio del 118 intervenuto presso la sua abitazione e, una seconda volta, ancora per un arresto cardiaco, all’interno del Pronto Soccorso dell’ospedale San Paolo. Fortunatamente, i sanitari sono riusciti a salvargli la vita in entrambe le occasioni e ora il bimbo sta bene.

A cura di Valerio Papadia

Ha rischiato la vita ben due volte, a causa di un arresto cardiaco, un bimbo di soli 15 mesi, che per fortuna è ora sano e salvo grazie al tempestivo intervento dei medici: è accaduto ieri, mercoledì 3 novembre, a Napoli. La storia, a lieto fine, è stata raccontata sui social network dall'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate", che troppo spesso denuncia aggressioni ai danni del personale sanitario a Napoli e provincia ma che, in questa occasione, si fa portavoce di una bella notizia. Il neonato è andato in arresto cardiaco per ben due volte, come racconta l'associazione, ed è stato rianimato entrambe le volte dai medici: la prima volta, nell'ambulanza, dall'equipaggio del 118 intervenuto presso la sua abitazione; la seconda volta all'interno del Pronto Soccorso dell'ospedale San Paolo, dove è stato trasportato. Grazie alla tempestività degli interventi dei sanitari, il neonato ora sta bene.

Questo il racconto della vicenda fornito da "Nessuno tocchi Ippocrate" su Facebook: