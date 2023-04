Napoli-Milan: rimosse 135 auto in divieto di sosta fuori allo stadio, scoperti 10 parcheggiatori abusivi Durante l’incontro di Champions League che si è disputato ieri al Maradona, agenti della Polizia di Stato e della Polizia Municipale sono entrati in azione all’esterno dello stadio.

A cura di Valerio Papadia

Un'altra serata di controlli quella andata in scena nella serata di ieri, martedì 18 aprile, all'esterno dello stadio Diego Armando Maradona, a Fuorigrotta, dove si è disputato il match di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra il Napoli e il Milan, che ha visto il pareggio tra le due squadre e l'eliminazione della compagine partenopea. Gli agenti del commissariato San Paolo della Polizia di Stato, unitamente agli agenti della Polizia Municipale di Napoli, hanno controllato il perimetro dello stadio Maradona, rimuovendo 135 automobili in divieto di sosta; i poliziotti hanno anche sanzionato 10 parcheggiatori abusivi, sorpresi ad esercitare all'esterno dell'impianto sportivo.

Durante i controlli, i poliziotti hanno anche denunciato 6 persone, di età compresa tra i 18 e i 39 anni: due per minacce nei confronti di uno steward, tre poiché trovate in possesso di fumoni durante i controlli nel settore ospiti mentre un'altra persona è stata denunciata per scavalcamento; nei loro confronti è stata avviata la procedura per l'emissione del Daspo.

Inoltre, 15 persone sono state sanzionate per violazione del regolamento d'uso dell'impianto sportivo di Fuorigrotta. Nella fattispecie, una persona è stata denunciata per aver esibito un biglietto non corrispondente all'effettivo titolare dello stesso, mentre le altre 14 sono state denunciate poiché trovate in possesso di sostanza stupefacente.