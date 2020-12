in foto: Foto di repertorio

Ha prima litigato con capotreno e macchinista, apparentemente senza motivo. Poi ha preso i sassi dai binari ed ha iniziato a lanciarli contro il convoglio. Qualche attimo di paura, la corsa cancellata, e la fuga dell'aggressore: ma fortunatamente nessun danno riportato da chi era a bordo. Una vicenda sulla quale i carabinieri stanno indagando a tutto tondo quella accaduta nel pomeriggio di ieri nei pressi della stazione "Pozzuoli Solfatara" della Linea 2 della metropolitana di Napoli.

Il tutto è accaduto per futili motivi, quando cioè un uomo ancora oggi ricercato avrebbe avuto una violenta discussione con il capotreno ed il macchinista di un treno della Linea 2 della metropolitana cittadina. Dalle prime ricostruzioni, si tratterebbe di un cittadino di origini africane: dopo la violenta discussione, avvenute per motivi ancora da chiarire pienamente, l'uomo si è allontanata, per poi afferrare alcuni sassi nei pressi dei binari e scagliarli contro il treno stesso. Un vetro rotto e tanta paura a bordo, ma nessun'altra conseguenza. L'uomo si è dileguato poco prima che arrivassero i carabinieri della stazione di Pozzuoli, chiamati appunto dal personale di bordo. La corsa del treno è stata di conseguenza cancellata. I militari dell'Arma hanno acquisito anche le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza all'interno della stazione nonché quelle presenti in zona, per cercare di identificare l'uomo resosi protagonista del gesto. Non è chiaro cosa abbia scaturito la violenta reazione dell'uomo, che avrebbe prima insultato capotreno e macchinista del treno e poi lanciato i sassi contro il convoglio della Linea 2 della metropolitana, che rientra nella gestione di Trenitalia.